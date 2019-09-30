Son Dakika Haberleri: Geri geri gelen aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Geri geri gelen aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

30 dakika önce

Samsun'da geri geri gelen aracın çarptığı yaşlı adam tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Geri geri gelen aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti, System.String[]

Samsun'da geri geri gelen aracın çarptığı yaşlı adam tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.


Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Kalkancı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geri geri manevra yapan aracın çarptığı Halil İbrahim Partal (80) ağır yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Halil İbrahim Partal yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:06 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Nişana gidenlerin minibüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı
5 kişiye çarpıp markete giren kamyonun korkunç kazası kameraya yansıdı Serdar Ortaç'la tek celsede boşanan Chloe Loughnan: Kaza geçirdiğimde keşke yanımda olsaydı Hindistan'da turist kafilesini taşıyan otobüsün yoldan çıkarak devrilmesi sonucu 21 kişi öldü, 60 kişi yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 21:36:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Geri geri gelen aracın çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]