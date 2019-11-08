Son Dakika Haberleri: Geri geri gelen aracın vatandaşa çarpma anı kamerada
Son Dakika 3. Sayfa Geri geri gelen aracın vatandaşa çarpma anı kamerada

Geri geri gelen aracın vatandaşa çarpma anı kamerada

6 saat önce

Geri geri gelen aracın vatandaşa çarpma anı kameradaANKARA - Ankara'da geri geri gelen araç, bir kişiye çarptı.

Geri geri gelen aracın vatandaşa çarpma anı kamerada

ANKARA - Ankara'da geri geri gelen araç, bir kişiye çarptı. Şahıs kazadan yara almadan kurulurken, kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen bir kişi, çalıştığı su bayisinin deposuna damacana taşıdığı sırada, arkasında bulunan ve geri geri seyreden 06 FD 8515 otomobilin çarpmasıyla birkaç metre savrularak yere düştü.

Aracın çarptığı kişi kazadan yara almadan kurtulurken, kazanın yaşandığı anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Geri geri gelen aracın vatandaşa çarpma anı kamerada

Ankara, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 03:42 Kaynak: İHA
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