Son Dakika Haberleri: Geri geri gelen otomobil yayaya çarptı
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Geri geri gelen otomobil yayaya çarptı

1 saat önce

Samsun'un Bafra ilçesinde otoparkta geri geri gelen otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Geri geri gelen otomobil yayaya çarptı, System.String[]
Samsun'un Bafra ilçesinde otoparkta geri geri gelen otomobilin çarptığı yaya yaralandı.

Kaza, Kızılırmak Mahallesi Büyükpazar otoparkında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 MG 8014 plakalı otomobil sürücüsü Muhammet A. geri geri gelirken otomobilin arkasında bulunan yaya Ali Demir'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşerek yaralanan yaya, çarpan sürücü tarafından başka bir araçla Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor. - SAMSUN
Samsun, Bafra, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 02:01 Kaynak: İHA
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