Geri geri gelen sürücü güvercinleri besleyen adamın üzerinden geçti - Son Dakika

Geri geri gelen sürücü güvercinleri besleyen adamın üzerinden geçti

Rusya'da yaşlı bir adam güvercinlere yem attığı sırada geri geri gelen kamyonun üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralandı.

Rusya'da yaşlı bir adam güvercinlere yem attığı sırada geri geri gelen kamyonun üzerinden geçmesi sonucu ağır yaralandı.

Rusya'nın Habarovsk bölgesinde yaşlı bir adam, yanında getirdiği yemle güvercinleri besliyordu. Bu sırada sokakta bulunan bir kamyon geri geri gelmeye başladı. Kamyon sürücüsü, yaşlı adamı fark etmeyerek hızla aracıyla üzerinden geçti. O anlar çevrede bulunan bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilirken, yaşlı adam yerden kalkmaya çalışsa da başarılı olamadı. Kamyon sürücüsü ve sokakta bulunan bir kişi ise yaşlı adamın ezildiğini fark edince yardıma geldi.

Ezilen yaşlı adamın sağlık durumu ağır

Olay yerine ambulans çağrılırken, üzerinden kamyon geçen yaşlı adam hastaneye kaldırıldı. Hastanede ilk yapılan incelemede yaşlı adamın vücudunun birçok kısmında ezilme ve kırıkların oluştuğu ve iç organlarında zedelenme olduğu belirtildi. Yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilen yaşlı adamın hayati tehlikesinin bulunduğu açıklanırken, dikkatsiz kamyon sürücüsünün gözaltına alındığı aktarıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Erhan Altıparmak/İHA)

Geri geri gelen sürücü güvercinleri besleyen adamın üzerinden geçti

Rusya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2020 10:17 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Geri geri gelen sürücü güvercinleri besleyen adamın üzerinden geçti - Son Dakika

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