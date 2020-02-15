Geri geri gelirken yayaya çarptı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Geri geri gelirken yayaya çarptı - Son Dakika

Geri geri gelirken yayaya çarptı

6 saat önce

Bilecik'te bir kamyonetin geri geri gelirken yayaya çarpması sonucu, yaya yaralandı.

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Bilecik'te bir kamyonetin geri geri gelirken yayaya çarpması sonucu, yaya yaralandı.


Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Ertuğrulgazi Mahallesi Stadyum Sokak üzerinde 34 BMR 899 plakalı kamyonet sürücücü Mustafa Y. geri geri manevra yaparken, minibüs durağı önünde minibüs bekleyen Meryem Çetinkılıç'a (60) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen kadın yaralandı. Yaralı Bilecik Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK

Ertuğrulgazi Mahallesi, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.02.2020 05:22 Kaynak: İHA
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