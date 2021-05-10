Geri geri giden otobüs şoförü, faciaya davetiye çıkardı - Son Dakika

Geri geri giden otobüs şoförü, faciaya davetiye çıkardı

10.05.2021 13:29

İstanbul TEM Otoyolu'nda döneceği sapağı kaçıran otobüs şoförü, muavinin tarifiyle sapağı yakalamak için geri geri gitti. O anlar adeta faciaya davetiye çıkardı.

TEM Otoyolu'nda dün meydana gelen olayda 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'na gittiği belirtilen yolcu otobüsünün, döneceği sapağı kaçırmasının ardından işlek yoldaki araçları hiçe sayarak geri geri gittiği anlar, vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜNÜ YÖNLENDİRDİ

Sultangazi mevkiinde sapağı kaçıran otobüsün muavini ise aşağı inerek, otobüs şoförünü yönlendirdi. Hem otobüstekilerin hem de yoldaki diğer sürücülerin hayatını tehlikeye atan otobüs şoförünün yaptığı yolun karşısındaki bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Geri geri giden otobüs şoförü, faciaya davetiye çıkardı

TEM Otoyolu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Geri geri giden otobüs şoförü, faciaya davetiye çıkardı - Son Dakika


YORUMLAR (2)
  • AZHiSTERiKS®: Begenmediginiz Avrupa"da bunu yapanin ehliyetine el konuluyor, eger ticari vasita kullaniyorsa da isi cok ama cok zor... Bu yüzden, sapagi sasiranlar bir sonraki sapaktan girerek geri gidip, öteki sapaktan ayni güzergaha cikiyorlar, mesafe uzak olsa da; ehliyeti ve ticari vasita kimligini kaybetmekten iyidir. Cevap Yaz 18 2 Yayından Kaldır

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