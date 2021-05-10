Geri geri giden otobüs şoförü, faciaya davetiye çıkardı - Son Dakika

AZHiSTERiKS®:

Begenmediginiz Avrupa"da bunu yapanin ehliyetine el konuluyor, eger ticari vasita kullaniyorsa da isi cok ama cok zor... Bu yüzden, sapagi sasiranlar bir sonraki sapaktan girerek geri gidip, öteki sapaktan ayni güzergaha cikiyorlar, mesafe uzak olsa da; ehliyeti ve ticari vasita kimligini kaybetmekten iyidir.