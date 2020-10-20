Geri geri manevra yaparken yayaya çarptı - Son Dakika

Bilecik'te geri geri manevra yapan bir aracın çarptığı yara yaralandı

Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi Dumlupınar Caddesi üzerinde 34 BP 8026 plakalı aracı ile geri geri manevra yapan Erdoğan Erduran, bu esnada yolun karşısına geçmekte olan Cemile S.'yi (58) görmedi. Sürücü aracının sağ arka kısmıyla çarptığı

yaya yaralandı. Yaralı kadın Bilecik Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - BİLECİK