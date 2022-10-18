Geri geri manevra yaparken yayaya çarptı - Son Dakika
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Geri geri manevra yaparken yayaya çarptı

18.10.2022 13:28
Geri geri manevra yaparken yayaya çarptı

Bilecik'te bir taksi durağına aracını park ettiği esnada geri geri manevra yaparken, yayaya çarptı.

Bilecik'te bir taksi durağına aracını park ettiği esnada geri geri manevra yaparken, yayaya çarptı.

Kaza; Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Kurtul Sokak park taksi durağı önünde meydana geldi. Durakta çalışan 11 T 0040 plakalı taksi sürücüsü Emre S. aracını durağa park etmeğe çalıştığı esnana çeri geri manevra yaparken yaya Nazir Ü.'ye (84) çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen yaşlı adam yaralandı. Yaralı olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - BİLECİK

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Kaynak: İHA

Gazipaşa, Bilecik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Geri geri manevra yaparken yayaya çarptı - Son Dakika

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