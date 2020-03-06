Geri giden kamyonun yayaya çarpması kameraya yansıdı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Geri giden kamyonun yayaya çarpması kameraya yansıdı - Son Dakika

Geri giden kamyonun yayaya çarpması kameraya yansıdı

6 saat önce

Karabük'te bir kamyonun geri gittiği sırada yayaya çarpma anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Karabük'te bir kamyonun geri gittiği sırada yayaya çarpma anı çevredeki güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Alınan bilgiye göre, Hürriyet Mahallesi Ankara Caddesi'nde geri giden T.A. yönetimindeki 78 AAF 297 plakalı kamyon, o sırada yolun karşısına geçmeye çalışan R.M'ye çarptı.

Kamyonun altında kalan R.M, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edilen R.M, hastaneye gitmeyi reddetti.

Kaza anı ise çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde, kamyonun geri gittiği ve yolda yürüyen R.M'ye çarptığı, vatandaşların kamyonun altından R.M'yi çıkarması ve sağlık ekiplerinin müdahalesi yer alıyor.

Olay yerinde inceleme yapan polis, sürücüye para cezası uyguladı.

Geri giden kamyonun yayaya çarpması kameraya yansıdı

Hürriyet Mahallesi, Karabük, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 06:11 Kaynak: AA
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