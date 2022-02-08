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Geri giden servis aracı kadını ezdi! Araç muayene istasyonunda görünmez kaza: 1 ölü! - Son Dakika

Geri giden servis aracı kadını ezdi! Araç muayene istasyonunda görünmez kaza: 1 ölü!

08.02.2022 13:02

İstanbul Büyükçekmece'deki araç muayene istasyonunda yaşanan korkunç olayda servis aracının ezdiği Suzan Ü. isimli kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Büyükçekmece'de dün sabah 08.30 sıralarında Murat Çeşme Mahallesi'ndeki araç muayene istasyonunda sürücüsü T.S.'nin geri sürdüğü servis aracı, Suzan Ü. isimli kadına çarptı. Çarpmanın etkisi ile düşen kadın, kafasını yere vurdu. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri çağrıldı.

ADLİ KONTROLLE SERBEST BIRAKILDI

Sağlık ekipleri, Suzan Ü.'nün, olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, servis aracının sürücüsü T.S.'yi ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.S., adli kontrolle serbest bırakıldı.

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Yaşanan kazayı anlatan Yavuz Şahin, "Sabah dükkanı açtıktan yaklaşık 2 saat sonra oldu. Bir minibüsün sürücüsü aracıyla, geri gelirken kadını görmemiş, çarpmış. Kadın olay yerinde vefat etmiş" dedi.

Araç muayene istasyonunda korkunç olay! Servisin ezdiği kadın hayatını kaybetti
Araç muayene istasyonunda korkunç olay! Servisin ezdiği kadın hayatını kaybetti
Araç muayene istasyonunda korkunç olay! Servisin ezdiği kadın hayatını kaybetti
Araç muayene istasyonunda korkunç olay! Servisin ezdiği kadın hayatını kaybetti
Araç muayene istasyonunda korkunç olay! Servisin ezdiği kadın hayatını kaybetti
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Büyükçekmece, Tragger, Çeşme, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Geri giden servis aracı kadını ezdi! Araç muayene istasyonunda görünmez kaza: 1 ölü! - Son Dakika


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SON DAKİKA: Geri giden servis aracı kadını ezdi! Araç muayene istasyonunda görünmez kaza: 1 ölü! - Son Dakika
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