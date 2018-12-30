Son Dakika Haberleri: Geri Gönderme Merkezi Deposunda Yangın Çıktı

Geri Gönderme Merkezi Deposunda Yangın Çıktı

25 dakika önce

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı Kılıçlar köyünde bulunan Geri Gönderme Merkezinin deposunda yangın çıktı.

Geri Gönderme Merkezi Deposunda Yangın Çıktı, System.String[]
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı Kılıçlar köyünde bulunan Geri Gönderme Merkezinin deposunda yangın çıktı.

Geri Gönderme Merkezinin deposunda, elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen küçük çaplı yangın meydana geldi.

Yangın yapılan müdahaleyle büyümeden söndürüldü.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, olayla ilgili Geri Gönderme Merkezini ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve İl Göç İdaresi Müdürü Mesut Erdoğan'dan bilgi aldı.

Merkezde 159 göçmenin misafir edildiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 04:24 Kaynak: AA

Kılıçlar, Yahşihan, Kırıkkale, Güncel
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