Geri gönderme merkezlerinde en fazla Iraklı yabancı terörist savaşçı bulunuyor

Geri gönderme merkezlerinde bulunan 948 yabancı terörist savaşçıdan (YTS) 296'sı Iraklılardan oluşuyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, geri gönderme merkezleri, sadece Türkiye'ye yasa dışı yollarla giren veya yasal giriş yapıp zamanla yasa dışı hale gelen yabancıların sınır dışı işlemleri tamamlanıncaya kadar idari makamların kararıyla zorunlu olarak tutuldukları yer olarak tanımlanıyor.

Geri gönderme merkezlerinde şu anda 948 YTS bulunuyor. Bunlardan 296'sı Irak vatandaşı. Irak'ı 273'ü teröristle Suriye, 99 teröristle Rusya, 82 teröristle Özbekistan, 29 teröristle Azerbaycan, 23 teröristle Kırgızistan, 21 teröristle Tacikistan, 13 teröristle Mısır, 11 teröristle Afganistan, 10 teröristle Tunus ve 9 teröristle Almanya takip ediyor.

Listede, 4 YTS ile Ukrayna, 3 teröristle Avustralya ve Hollanda, 2 teröristle Fransa, Avusturya ve ABD de bulunuyor.

Pazartesi gününden bu yana 11 kişi sınır dışı edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Biz kimsenin DEAŞ oteli değiliz. DEAŞ'lıları ülkelerine göndereceğiz." açıklamalarının ardından, 11 Kasım'dan bu yana 8 Alman, bir Danimarkalı, bir İngiliz ve bir ABD'li Türkiye'den sınır dışı edildi.

Yüzde 41'ine ülkeye giriş yasağı konuldu

Dini istismar eden terör örgütlerine yönelik güvenlik güçlerince sürdürülen operasyonlarda son 3 yılda ülke genelinde 10 bin 399 kişi gözaltına alındı. Bu yılın 10 ayında yapılan 1143 operasyonda gözaltına alınan 2 bin 491 şüpheliden 821'i tutuklandı.

Son 5 yılda, 30 il ve 64 noktada uzman birimlerinden oluşan personel tarafından hudut kapılarından, otogar ve havalimanlarından? çatışma bölgelerine geçme arayışında olduğundan şüphelenilen toplam 32 bin 500 kişi kontrol edildi.

Kontrol edilen ?şüphelilerden 21 bin 287'si mülakata tabi tutuldu. Bunların yüzde 41'ine ülkeye giriş yasağı konuldu, yüzde 6'sı deport edildi.

Bu yıl 288 DEAŞ'lı etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçlerince, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonlar da sürüyor.

Terör örgütü DEAŞ'a 2016 yılında yapılan 783 operasyonda 141 terörist etkisiz hale getirildi, gözaltına alınan 3 bin 434 kişiden 1419'u tutuklandı. 2017 yılında yapılan 1391 operasyonda 294 terörist etkisiz hale getirildi, gözaltına alınan 4 bin 884 şüpheliden 1453'ü tutuklandı.

Geçen yıl yapılan 1327 operasyonda 326 terörist etkisiz hale getirildi, gözaltına alınan 3 bin 24 kişiden 920'si tutuklandı. Bu yılın 10 ayında ise yapılan 1143 operasyonda 288 terörist etkisiz hale getirildi, gözaltına alınan 2 bin 491 kişiden 821'i tutuklandı.