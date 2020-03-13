Geri gönderme merkezlerinde koronavirüs testi pozitif çıkan yabancı bulunmuyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Geri gönderme merkezlerinde koronavirüs testi pozitif çıkan yabancı bulunmuyor - Son Dakika

Geri gönderme merkezlerinde koronavirüs testi pozitif çıkan yabancı bulunmuyor

6 saat önce

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce şu ana kadar geri gönderme merkezlerinde yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan herhangi bir yabancının bulunmadığı bildirildi.

Geri gönderme merkezlerinde koronavirüs testi pozitif çıkan yabancı bulunmuyor, System.String[]

Göç İdaresi Genel Müdürlüğünce şu ana kadar geri gönderme merkezlerinde yeni tip koronavirüs testi pozitif çıkan herhangi bir yabancının bulunmadığı bildirildi.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, geri gönderme merkezlerinde yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirlerle ilgili bilgilendirme yaptı.

Buna göre, düzensiz göçmenlerin geri gönderme merkezine alınmadan önce sağlık kontrollerinin gerçekleştirileceği ön kabul alanları oluşturuldu.

Ön sağlık kontrolleri yapılarak geri gönderme merkezlerine alınan yabancılar ayrı bölümlerde tutuluyor, 14 gün boyunca sınır dışı veya salıverme işlemi gerçekleştirilmiyor.

Yabancılar 14 gün boyunca il sağlık müdürlüğünce görevlendirilen hekimler tarafından takip ediliyor.

Yüksek ateş, öksürük gibi rahatsızlıkları gözlemlenen yabancıların gecikmeksizin hastaneye sevki sağlanıyor, tedavileri tamamlanan ve test sonuçları negatif çıkanlar geri gönderme merkezine kabul ediliyor. Şu ana kadar geri gönderme merkezlerinde yeni tip Koronavirüs testi pozitif çıkan herhangi bir yabancı bulunmuyor.

Personel bilgilendirildi

Geri gönderme merkezlerinde çalışan tüm personele il sağlık müdürlüğü personelince yeni tip Koronavirüs konusunda bilgilendirme yapıldı, geri gönderme merkezleri için alınacak tedbirler ve virüse karşı korunma yöntemleri anlatıldı.

Bütün geri gönderme merkezlerinde temizlik tedbirleri artırıldı. Yeterli sayıda ateş ölçer, dezenfektan ve temizlik malzemesi takviyesi yapıldı.

Geri gönderme merkezlerinde maske, eldiven, koruyucu tulum, ffp maske ihtiyacı giderildi.

Gerekli görülen hallerde merkeze yapılan ziyaretler sınırlandırılıyor.

Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 08:08 Kaynak: AA
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