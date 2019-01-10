Son Dakika Haberleri: Geri Kayan Minibüsün Altında Kaldı

Geri Kayan Minibüsün Altında Kaldı

1 saat önce

Elazığ'da, buzlanma nedeniyle kayan minibüsün altında kalan çocuk yaralandı.

Elazığ'da, buzlanma nedeniyle kayan minibüsün altında kalan çocuk yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bahçeli Evler Mahallesi 170. sokakta Mehmet B. yönetimindeki 23 M 0376 minibüs, buzlanma nedeniyle geri kayarak, yol kenarındaki ortaokul öğrencisi Zeynep Erginöz'ü altına aldı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen AFAD ve İtfaiye ekiplerinin kazma kürek kullanarak yaptığı çalışma sonucu aracın altından çıkarılan Erginöz, 112 Acil Servis ekiplerince Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı Erginöz'ün durumunun iyi olduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 12:28 Kaynak: AA

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