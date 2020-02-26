Geri kazanım katılım payı uygulaması genişliyor - Son Dakika

Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odası (BSMMO) Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Yılmaz, geri kazanım katılım payı (GEKAP) beyannamesiyle ilgili basın açıklaması yaptı.



Geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren plastik poşetler için geri kazanım katkı payı (GEKAP) projesine ilişkin yönetmelik ile söz konusu listede yer alan plastik poşet hariç diğer kalemlerden lastik, akümülatör, pil, madeni yağ, bitkisel yağ, elektrikli ve elektronik eşya, ilaç, plastik ambalaj, metal ambalaj, cam ambalaj, ahşap ambalaj geri kazanım katılım payı alınmasına 1 Ocak 2020 tarihi itibariyle başlanıldı. Ancak getirilen yeni düzenleme ile kapsam adeta tüm işletmeleri kapsayacak şekilde genişletilerek ve beyanname için gerekli bilgiler, mali veriler olmaktan ziyade işletmenin tüm süreçlerinin fiziki takibini gerektiren bilgiler haline dönüştürüldü. Bununla ilgili basın açıklaması düzenleyen Bursa Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Odası (BSMMO) Yönetim Kurulu Başkanı Doğan Yılmaz, " İstenen bilgiler meslek mensuplarımızın ulaşabileceği nitelikte bilgiler değildir. Düzenlemelerde belirtilen kavramlar ve süreçler hakkında meslek mensubunun bilgi sahibi olması, süreçlere müdahil olabilmesi beklenemeyeceğinden meslek mensubunun uygulamayı doğru bir şekilde yapabilme imkanı yoktur. Başka mesleki disiplinlerin faaliyet alanına giren bu verilerin işletme içinden elde edilmesi, serbest muhasebeci mali müşavirlik mesleğinin konusuna girmemektedir. Bu nedenle GEKAP beyannamesinin verilmesi hususunda meslek mensuplarının yetkili kılınması isabetli olmamıştır, henüz yolun başındayken uygulamadan vazgeçilmesi şarttır. Uygulamada ısrar edilmesi halinde mesleğin alanına girmeyen bu hususta meslek örgütü olarak sorumluluk alamayacağımızı, meslek mensuplarımızın bu beyannameleri vermemeleri, eksik veya yanlış vermeleri halinde hiçbir disiplin uygulaması yapma yetkimizin bulunmadığını tüm kamuoyuna duyuruyoruz" dedi.



Meslek örgütü olarak dünyada da benzer düzenlemeler yapıldığını belirten Yılmaz, "Çevre kirliğinin önlenmesi bakımından böylesi düzenlemelerin ülkemizde de yapılmasını gerekli buluyoruz. Ancak, düzenlemeler ve görevlendirmeler yapılırken mesleki disiplinlerin alanları ve işlevlerinin dikkate alınarak yapılmasının, uygulamanın etkinliği bakımından çok önemli olduğunun altını çizmek istiyoruz. Bu hususta, geri kazanım katılım payı beyannamesinin ithalat yapanlar ile imalatçılar tarafından yılda bir kez verilmesi ve kaynağında vergilendirilmesinin, aynı zamanda çevre danışmanlarının da uygulamaya dahil olmasının uygun olacağı kanaatindeyiz. Aksi halde düzenleme yaptık demek için düzenleme yapmış oluruz ve esasa ilişkin bir fayda elde edemeyiz" diyerek sözlerine son verdi. - BURSA