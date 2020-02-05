Geri kazanım katılım payında beyanname yükümlülüğü esasları belli oldu - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Geri kazanım katılım payında beyanname yükümlülüğü esasları belli oldu - Son Dakika Ekonomi

Geri kazanım katılım payında beyanname yükümlülüğü esasları belli oldu

6 saat önce

Poşetin yanı sıra yılbaşından itibaren devreye giren düzenleme kapsamında, lastik, akümülatör, pil, yağ ve elektronik eşya gibi ürünler için de verilecek geri kazanım katılım payı beyannamelerinin esasları belirlendi.

Geri kazanım katılım payında beyanname yükümlülüğü esasları belli oldu, System.String[]

Poşetin yanı sıra yılbaşından itibaren devreye giren düzenleme kapsamında, lastik, akümülatör, pil, yağ ve elektronik eşya gibi ürünler için de verilecek geri kazanım katılım payı beyannamelerinin esasları belirlendi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığının "Geri Kazanım Katılım Payı Beyannamesi Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ"i Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Çevre Kanunu'nda yapılan düzenlemeyle 1 Ocak 2019'dan itibaren ücretli hale gelen poşetler için geri kazanım katılım payı tahsil edilmeye başlanırken uygulamanın ikinci aşamasına bu yıl başında geçilmişti.

Lastik, akümülatör, pil, madeni yağ, bitkisel yağ, elektrikli ve elektronik eşya, ilaç ile plastik, metal, cam ve ahşap ambalajlar için geri kazanım katılım payı tahsil edilmesi uygulaması 1 Ocak 2020'den itibaren başlamıştı.

Tebliğde yapılan değişiklikle plastik poşetler için satış noktalarından, diğer ürünler için ise piyasaya sürenlerden ya da ithalatçılardan geri kazanım katkı payı alınacak.

Buna ilişkin beyannameler kurumlar vergisi mükellefleri için aylık, diğerleri için de üçer aylık dönemler halinde verilecek.

Maliye Bakanlığı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 09:38 Kaynak: AA
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