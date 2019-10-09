Son Dakika Haberleri: Geri manevra yapan aracın altında böyle kaldı
Son Dakika 3. Sayfa Geri manevra yapan aracın altında böyle kaldı

Geri manevra yapan aracın altında böyle kaldı

1 saat önce

Geri manevra yapan aracın altında böyle kaldıSİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde geri manevra yapan aracın altında kalan kişi ağır yaralandı.

Geri manevra yapan aracın altında böyle kaldı

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde geri manevra yapan aracın altında kalan kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza ilçe merkezinde bulunan Havuzlu kavşakta meydana geldi. Geri manevra yapan F.C. yönetimindeki 58 PB 447 plakalı kamyonet O.K. isimli 90 yaşındaki kişiye çaptı. Başından ağır yara alan yaşlı adam Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi. Hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Sürücü gözaltına alınırken kaza ile ilgili inceme başlatıldı.

Geri manevra yapan aracın altında böyle kaldı

Sivas, Gürün, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:33 Kaynak: İHA
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