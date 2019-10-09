Geri manevra yapan aracın altında böyle kaldı

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde geri manevra yapan aracın altında kalan kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza ilçe merkezinde bulunan Havuzlu kavşakta meydana geldi. Geri manevra yapan F.C. yönetimindeki 58 PB 447 plakalı kamyonet O.K. isimli 90 yaşındaki kişiye çaptı. Başından ağır yara alan yaşlı adam Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi. Hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Sürücü gözaltına alınırken kaza ile ilgili inceme başlatıldı.