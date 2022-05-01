Geri manevra yapan aracın altında kalan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Geri manevra yapan aracın altında kalan çocuk hayatını kaybetti

01.05.2022 09:42
Geri manevra yapan aracın altında kalan çocuk hayatını kaybetti

ŞANLIURFA (İHA) Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde geri hareket eden pikabın altında kalan çocuk öldü.

ŞANLIURFA (İHA) Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde geri hareket eden pikabın altında kalan çocuk öldü.

Olay ilçeye bağlı kırsal Atmaca Mahallesi'nde yaşandı. Alınan bilgilere Ahmet B'nin kullandığı 23 HT 391 plakalı pikap, geri hareket ettiği sırada aracın arkasında bulunan 5 yaşındaki oğlu Samet B'yi ezdi. Kazada ağır yaralanan Samet B. ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ŞANLIURFA

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Şanlıurfa, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Geri manevra yapan aracın altında kalan çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika


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