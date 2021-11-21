Antalya'da babasının pikapla geri manevra yaparken çarptığı çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi - Son Dakika

Kaya ailesinin, evliliklerinin 5'inci yılında tüp bebek tedavisiyle ikiz çocuklarının olduğu öğrenildi.

Kazada ölen Araf Kaya'nın (3) cenazesi için yapılan işlemler tamamlandı.

Antalya 'da serada çalışan babalarının pikapla geri manevra sırasında çarptığı ikizlerden yaşamını yitiren çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından ailesi tarafından teslim alındı.

Çinli aktivist, Uygur Türklerinin tutulduğu 18 toplama kampını gezdi! Paylaştığı görüntüler gündem oldu

Ay tutulması ve depremler yine beraber geldi, peki yaşananlar tesadüf mü? Uzmanlardan kafa karıştıran soruyu cevapladı