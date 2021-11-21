Antalya'da babasının pikapla geri manevra yaparken çarptığı çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi - Son Dakika

Antalya'da serada çalışan babalarının pikapla geri manevra sırasında çarptığı ikizlerden yaşamını yitiren çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki işlemlerin ardından ailesi tarafından teslim alındı.
Kazada ölen Araf Kaya'nın (3) cenazesi için yapılan işlemler tamamlandı.
Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan teslim alınan çocuğun naaşının Serik ilçesinde defnedileceği öğrenildi.
Kazada yaralanan ikiz kardeşlerden Aras Kaya'nın tedavisine özel hastanede devam edildiği belirtildi.
Kaya ailesinin, evliliklerinin 5'inci yılında tüp bebek tedavisiyle ikiz çocuklarının olduğu öğrenildi.
Kazadan sonra gözaltına alınan baba Muhammet Kaya, ifadesinin ardından serbest bırakılmıştı.
Kaynak: AA
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