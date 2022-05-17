Geri manevra yapan beton mikseri devrildi - Son Dakika
Üye Girişi

Geri manevra yapan beton mikseri devrildi

17.05.2022 16:30
Geri manevra yapan beton mikseri devrildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde inşaat alanına yanaşmak için geri manevra yapan beton mikseri devrildi.

Antalya'nın Alanya ilçesinde inşaat alanına yanaşmak için geri manevra yapan beton mikseri devrildi.

Kaza, Sugözü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sürücüsü 68 AAB 748 plakalı beton mikserini inşaat alanına yanaştırmak için geri manevra yaptı. Bu sırada bir lastiği boşluğa düşen çimento yüklü mikser devrildi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince müdahale edilen sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. Devrilen beton mikseri iş makineleri tarafından kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Geri manevra yapan beton mikseri devrildi
Geri manevra yapan beton mikseri devrildi

YORUMLAR
500
Lastiği patlayarak devrilen motosiklette iki kişi yaralandı Lastiği patlayarak devrilen motosiklette iki kişi yaralandı Annesini görüntülü arayarak intihar edeceğini söyleyen genç polisi alarma geçirdi Annesini görüntülü arayarak intihar edeceğini söyleyen genç polisi alarma geçirdi
Kaynak: İHA

Beton Mikseri, Antalya, Alanya, İnşaat, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Geri manevra yapan beton mikseri devrildi - Son Dakika


Son Dakika
18:33 Heyecan yaratan final! Avrupa Ligi sahibini buluyor
18:15 Operasyonlar devam ediyor! İstanbul'da son bir hafta içinde 17 bin 116 düzensiz göçmen yakalandı
18:11 İtalya'da önemli transfer! Juventus'un başarılı futbolcusu Inter'e gidiyor
17:51 İsveç Başbakanı Andersson: NATO üyeliği konusunda Türkiye ile sorunları çözmeye hazırız
17:38 Ak Partili Derinci Belediyesi tarafından konseri iptal edilen Aynur Doğan: Bizler "kaslarınızı" geliştireceğiniz kum torbası değiliz
17:29 9-5 çalıştığı gazeteciliği bırakıp cinsel film sektörüne girdi ama talih yüzüne gülünce başka yerden paraya para demedi
17:22 Arda Turan'dan sitem dolu paylaşım: Galatasaraylı gibi uyumak istiyorum, müsaade edin
17:18 Erdoğan'ın İsveç ve Finlandiya tutumu sonrası ABD'den şaşırtan Türkiye sözleri
17:07 Trabzonsporlu futbolcular Avrupa'nın radarında! Teklif üstüne teklif yağıyor
17:03 Kadıköy Belediye Başkanı Odabaşı'ndan "rüşvet" operasyonu tepkisi: İktidarın yeni bir ayak oyununa, algı operasyonuna tanıklık ediyoruz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 19:18:42. #1.11#
SON DAKİKA: Geri manevra yapan beton mikseri devrildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement