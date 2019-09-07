Son Dakika Haberleri: Geri manevra yapan kamyonet eve girdi
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Geri manevra yapan kamyonet eve girdi

49 dakika önce

Kırıkkale'de bir sürücü inşaat malzemesi yüklü kamyoneti ile geri manevra yaparken evin duvarına girdi.

Geri manevra yapan kamyonet eve girdi, System.String[]

Kırıkkale'de bir sürücü inşaat malzemesi yüklü kamyoneti ile geri manevra yaparken evin duvarına girdi.


Kaza, Kırıkkale'de Gündoğdu Mahallesi 1591. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atakan Köysüren idaresindeki 06 GDY 29 plakalı inşaat malzemesi yüklü kamyonet, geri manevra yaptığı sırada sürücünün aniden gaza yüklenmesi sonucu evin duvarını yıkarak kamyonet kasasının bir bölümü evin içine girdi. Kazada can kaybı yaşanmazken 1 kişi yaralandı, evde ve kamyonette maddi hasar meydana geldi.


Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Kırıkkale, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 03:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


(Özel) Yakıtı biten otomobili iten gençlere kamyonet çarptı: 2 yaralı
FSM'de polis operasyon düzenledi, trafik bir süreliğine tamamen durdu İçinde iki çocuğun olduğu araç apartman boşluğuna düştü! Batman'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.9.2019 16:35:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Geri manevra yapan kamyonet eve girdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]