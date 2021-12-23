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Geri manevra yapan kamyonetin altında kalan kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika

Geri manevra yapan kamyonetin altında kalan kadın yaşamını yitirdi

23.12.2021 17:34

Antalya'da geri manevra yapan kamyonetin altında kalan altında kalan 68 yaşındaki kadın yaşamını yitirdi. Olaydan sonra araç sahibi, "Ben ne yaptım, hayatım bitti. Ben nasıl yaptım bunu" diyerek fenalık geçirirken, kadının cansız bedenine sarılan eşi ise "Dürdane ben sensiz ne yaparım şimdi" diyerek gözyaşı döktü.

Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2340'ıncı Sokak'ta meydana gelen olayda, sitedeki markete gıda malzemesi bırakan Volkan Gökçen (38), 15 NU 867 plakalı kamyonetiyle geri manevra yaptığı sırada yolun karşısına geçmekte olan Dürdane Eser'i fark etmedi. Eser'in kamyonetin altında kaldığını görenler, şoförü uyarıp aracı durdurdu. Durumun bildirilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleriyle mahalleli tarafından aracın altından çıkarılan Eser'in, yaşamını yitirdiği belirlendi.

"BEN NE YAPTIM, HAYATIM BİTTİ"

Eser'in ölümüyle fenalık geçiren sürücü Volkan Gökçen, "Ben ne yaptım, hayatım bitti. Ben nasıl yaptım bunu" diye gözyaşı döktü. Polisler tarafından sakinleştirilen Gökçen, ekip aracına alınıp polis merkezine götürüldü.

Geri manevra yapan kamyonetin altında kalan kadın hayatını kaybetti

EŞİNİN CANSIZ BEDENİNE SARILIP AĞLADI

Olayı duyup gelen Selim Eser ise eşinin cesedine sarılıp ağladı. Polisler tarafından teskin edilmeye çalışılan Eser, "Dürdane ben sensiz ne yaparım şimdi" diyerek, gözyaşı döktü. Eser'in yakınları da bu sırada kamyoneti tekmeledi. Olay yerindeki incelemelerin ardından Dürdane Eser'in cenazesi, adli tıp kurumuna götürüldü.

Geri manevra yapan kamyonetin altında kalan kadın hayatını kaybetti
Geri manevra yapan kamyonetin altında kalan kadın yaşamını yitirdi
Geri manevra yapan kamyonetin altında kalan kadın yaşamını yitirdi
Geri manevra yapan kamyonetin altında kalan kadın yaşamını yitirdi
Geri manevra yapan kamyonetin altında kalan kadın yaşamını yitirdi
Geri manevra yapan kamyonetin altında kalan kadın yaşamını yitirdi
Geri manevra yapan kamyonetin altında kalan kadın yaşamını yitirdi

Gökçen, Kepez, Hassas İçerik, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Geri manevra yapan kamyonetin altında kalan kadın yaşamını yitirdi - Son Dakika


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