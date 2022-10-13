Geri manevra yapan kamyonun altında kalan muhasebeci hayatını kaybetti - Son Dakika
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Geri manevra yapan kamyonun altında kalan muhasebeci hayatını kaybetti

13.10.2022 16:05
Geri manevra yapan kamyonun altında kalan muhasebeci hayatını kaybetti

Çorum'un Osmancık ilçesinde geri manevra yapan kamyonun altında kalan şahıs hayatını kaybetti.

Çorum'un Osmancık ilçesinde geri manevra yapan kamyonun altında kalan şahıs hayatını kaybetti.

Olay, ilçede bir tuğla fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tuğla fabrikasında muhasebeci olarak çalışan 48 yaşında Satılmış Kolukısa, geri manevra yapan kamyonun altında kaldı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Osmancık devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kolukısa yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kolukısa'nın vefat haberini alan yakınları ve sevenleri hastaneye akın ederken evli ve 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

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Kaynak: İHA

Osmancık, Çorum, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Geri manevra yapan kamyonun altında kalan muhasebeci hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Geri manevra yapan kamyonun altında kalan muhasebeci hayatını kaybetti - Son Dakika
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