Geri manevra yapan kamyonun altında kalan işitme engelli yaya öldü

Aksaray'ın Ortaköy ilçesinde, geri manevra yapan kamyonun altında kalan 45 yaşındaki işitme engelli yaya, yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Samet K. (38) idaresindeki 38 VT 465 plakalı hafriyat kamyonu, Terminal Caddesi'nde geri manevra yaptığı sırada işitme engelli Yusuf Ergin'e (45) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Ergin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Ergin'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Ortaköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü Samet K. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.