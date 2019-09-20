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Geri manevra yapan minibüsün altında kalan yaşlı adam öldü; o anlar kamerada

45 dakika önce

Geri manevra yapan minibüsün altında kalan yaşlı adam öldü; o anlar kameradaMurat KÜÇÜK/GÖYNÜK (Bolu), (DHA)- BOLU'nun Göynük ilçesinde, geri manevra yapan kargo minibüsünün altında kalan Mehmet Günay (76) yaşamını yitirdi.

Geri manevra yapan minibüsün altında kalan yaşlı adam öldü; o anlar kamerada

Murat KÜÇÜK/GÖYNÜK (Bolu), (DHA)- BOLU'nun Göynük ilçesinde, geri manevra yapan kargo minibüsünün altında kalan Mehmet Günay (76) yaşamını yitirdi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, öğle saatlerinde Göynük ilçe merkezinde meydana geldi. İddiaya göre geri manevra yapan sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kargo dağıtım aracı, arkasından geçen Mehmet Günay isimli yaşlı adamı fark etmedi. Günay, aracın altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaşlı adam, Göynük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Günay, buradaki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kargo şirketinin sürücüsü ise gözaltına alındı. O anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Geri manevra yapan minibüsün altında kalan yaşlı adam öldü; o anlar kamerada

Göynük, Bolu, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.09.2019 09:57 Kaynak: DHA
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