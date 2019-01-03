Geri Manevra Yapan Öğrenci Servisi, Yaşlı Adama Çarptı

Esenyurt'ta sokağa öğrenci bırakan okul servisi geri manevra yaptığı sırada camiye giden 75 yaşındaki yaşlı adama çarparak yaraladı.

Esenyurt'ta sokağa öğrenci bırakan okul servisi geri manevra yaptığı sırada camiye giden 75 yaşındaki yaşlı adama çarparak yaraladı.



Olay, saat 12.20 sıralarında Örnek Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 75 yaşındaki Şükrü Aydemir'in camiye gitmek için evden çıktı. Bu sırada 34 LAR 877 plakalı okul servisi öğrencileri sokağa bıraktıktan sonra yolda yürüyen 75 yaşındaki Aydemir'e çarptı. Yere düşen Aydemir'in kafasından darbe aldığını gören vatandaşlar, kendi imkanlarıyla yaşlı adamı özel bir hastaneye kaldırdı.



Aydemir'in hastanede gözetim altına alındığı öğrenildi. Olay yerine gelen Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri ise, sürücüyü ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. - İSTANBUL

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