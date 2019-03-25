Son Dakika Haberleri: Geri Manevra Yapan Öğrenci Servisinin Altında Sürüklendi

Geri Manevra Yapan Öğrenci Servisinin Altında Sürüklendi

1 saat önce

Geri manevra yapan öğrenci servisinin altında sürüklendi 112 ekipleri minibüsün altında kalan yaşlı kadını çıkardıBİLECİK - Bilecik'te geri manevra yapan bir öğrenci servisinin altında kalan yaşlı kadın, 112 Acil Servis ekiplerince kurtarıldı.

Geri manevra yapan öğrenci servisinin altında sürüklendi
112 ekipleri minibüsün altında kalan yaşlı kadını çıkardı

BİLECİK - Bilecik'te geri manevra yapan bir öğrenci servisinin altında kalan yaşlı kadın, 112 Acil Servis ekiplerince kurtarıldı.
Olay, Bilecik merkez Gazipaşa Mahallesi Hamam Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre; Nazım Afacan, yönetimindeki 11 S 0099 plakalı öğrenci servisi, geri manevra yaptığı esnada aracın arkasından geçen Habibe Kara'ya çarptı. Minibüsün altında kalan kadın sürüklenmeye başladı. Aracın altında kalan kadın, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince kurtarıldı. Yaralı kadın Bilecik Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Öte yandan, polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, yaralının sağlık durumunun ciddiyetinin koruduğu öğrenildi. Kazanın ardından minibüsteki öğrenciler da araçtan indirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 07:29 Kaynak: İHA

Acil Servis, Bilecik, Yerel
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