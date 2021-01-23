Geri manevra yaparak kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü polise yakalandı - Son Dakika

Geri manevra yaparak kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü polise yakalandı

23.01.2021 22:37

Geri manevra yaparak kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü polise yakalandıDÜZCE – Düzce'de polis ekiplerinin uygulama noktasından geri geri kaçmak isteyen ehliyetsiz sürücü, polisin kendisini fark etmesiyle yakalandı.

Geri manevra yaparak kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü polise yakalandı

DÜZCE – Düzce'de polis ekiplerinin uygulama noktasından geri geri kaçmak isteyen ehliyetsiz sürücü, polisin kendisini fark etmesiyle yakalandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Cedidiye Mahallesi Mimar Sinan Caddesi üzerinde kısıtlama denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde cadde üzerinden geçen tüm araçlar kontrol edildi. Bu esnada polislerin uygulama yaptığını gören 14 AAE 984 plakalı otomobil sürücüsü D.S. geri manevra yaparak kaçmaya çalıştı. Polisin dikkatinden kaçmayan sürücü, uygulama noktasına gelmek zorunda kaldı. Otomobil sürücüsü, neden geri manevra yaptığını soran polis ekiplerine, geri gitmediğini ifade ederek ehliyetinin olmadığını söyledi. Sürücüye ehliyetsiz araç kullanmaktan cezai işlem uygulandı. Otomobil ise başka bir ehliyetli kişiye teslim edilerek gönderildi.

Geri manevra yaparak kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü polise yakalandı
Geri manevra yaparak kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü polise yakalandı
Geri manevra yaparak kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü polise yakalandı
Geri manevra yaparak kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü polise yakalandı

Emniyet Müdürlüğü, Otomobil, Düzce, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Geri manevra yaparak kaçmaya çalışan ehliyetsiz sürücü polise yakalandı - Son Dakika


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