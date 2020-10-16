Geri manevra yaparken ezdiği 1 yaşındaki kızına, bir aracın çarpıp kaçtığını söyledi - Son Dakika

KONYA'nın Ereğli ilçesinde Suriye uyruklu tarım işçisi Farhan El Garip (21) minibüs ile geri manevra yaparken 1 yaşındaki kızı Hediye El Garip'i ezerek ölümüne neden oldu. Baba Farhan El Garip jandarma ekiplerine kızına bir aracın çarpıp kaçtığını söyledi. Durumundan şüphelenilen baba, jandarma sorgusunda suçunu itiraf etti.

Kaza, Ereğli İlçesi Zengen Mahallesi Helikli mevkisinde meydana geldi. Tarım işçisi Farhan El Garip, 33 MK 045 plakalı Minibüs ile geri manevra yaparken 1 yaşındaki kızı Hediye El Garip'i ezdi. Ağır yaralanan küçük çocuk için ambulans çağırıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük Hediye'nin öldüğünü belirledi. Olay yerine gelen jandarma ekiplerine, baba Farhan El Garip kızına beyaz renkli bir aracın çarparak olay yerinden kaçtığını söyledi. Babanın beyanına göre Ereğli jandarma ekipleri çevrede yapılan inceleme sonucuna herhangi bir kaza olmadığını tespit etti. Jandarma ekipleri babayı tekrar sorgulamasıyla gerçeği öğrendi. Baba Farhan El Garip, kızı Hediye'yi geri manevra yaparken kendisinin ezdiğini itiraf etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.