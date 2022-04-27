Geri manevra yaptı, yaşlı kadına böyle çarptı - Son Dakika
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Geri manevra yaptı, yaşlı kadına böyle çarptı

27.04.2022 12:53

Geri manevra yaptı, yaşlı kadına böyle çarptıKIRŞEHİR Kırşehir'de kontrolsüz geri manevra yapan sürücünün yaşlı kadına çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Geri manevra yaptı, yaşlı kadına böyle çarptı

KIRŞEHİR Kırşehir'de kontrolsüz geri manevra yapan sürücünün yaşlı kadına çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Yenice Mahallesi'nde meydana gelen olayda, park alanından kontrolsüz çıkan otomobil sürücüsü karşıdan karşıya geçmeye çalışan H.Y.'yi fark etmedi. Geri geri gelen otomobilin çarpması sonucu yere düşen kadın, ezilmekten son anda kurtuldu. Yaralı kadın, sevk edilen ambulans ile Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşanan kazada güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Geri manevra yaptı, yaşlı kadına böyle çarptı
Geri manevra yaptı, yaşlı kadına böyle çarptı
Geri manevra yaptı, yaşlı kadına böyle çarptı
Geri manevra yaptı, yaşlı kadına böyle çarptı
Geri manevra yaptı, yaşlı kadına böyle çarptı

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Geri manevra yaptı, yaşlı kadına böyle çarptı - Son Dakika


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