Son Dakika Haberleri: Geri manevra yaptığı kamyon dereye devrildi
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Geri manevra yaptığı kamyon dereye devrildi

7 saat önce

Rize'de sürücüsünün geri manevra yaptığı kamyon, kontrolden çıkarak dereye devrildi.

Geri manevra yaptığı kamyon dereye devrildi, System.String[]

Rize'de sürücüsünün geri manevra yaptığı kamyon, kontrolden çıkarak dereye devrildi. O anlar kameraya yansıdı.

Kaza, Küçükçayır Köyü'nde meydana geldi. Dar yolda sürücüsünün geri manevra yaptığı kamyon kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı. Sürücü yaralanırken, kamyonda maddi hasar oluştu. Kamyonun dereye devrildiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


Rize, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:45 Kaynak: DHA
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