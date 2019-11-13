Geri manevra yaptığı kamyon dereye devrildi
7 saat önce
Rize'de sürücüsünün geri manevra yaptığı kamyon, kontrolden çıkarak dereye devrildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 01:45 Kaynak: DHA
Rize'de sürücüsünün geri manevra yaptığı kamyon, kontrolden çıkarak dereye devrildi. O anlar kameraya yansıdı.
Kaza, Küçükçayır Köyü'nde meydana geldi. Dar yolda sürücüsünün geri manevra yaptığı kamyon kontrolden çıkarak dereye yuvarlandı. Sürücü yaralanırken, kamyonda maddi hasar oluştu. Kamyonun dereye devrildiği anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
İmamoğlu'ndan su zammı eleştirilerine yanıt: Zammı eleştirenler, doğalgaz ve yakıt zamlarına baksınlar Ahmet Türk hastaneye kaldırıldı TRT muhabiri, ABD'de PKK yandaşının saldırısına uğradı Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı