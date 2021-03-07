Geri sayımda dördüncü perde: Golf Mk 4 (1997 – 2003) - Son Dakika

Geri sayımda dördüncü perde: Golf Mk 4 (1997 – 2003)

07.03.2021 13:22
Geri sayımda dördüncü perde: Golf Mk 4 (1997 – 2003), System.String[]

Golf’ün sekizinci neslinin Türkiye’de pazara sunulmasına son 9 gün kalırken, Volkswagen başarılı modelinin tarihçesine dördüncü nesilin hikayesiyle devam ediyor.

CARMEDYA.COM – Golf'ün sekizinci neslinin Türkiye'de pazara sunulmasına son 9 gün kalırken, Volkswagen başarılı modelinin tarihçesine dördüncü nesilin hikayesiyle devam ediyor.

Dönemin Volkswagen Tasarım Başkanı Hartmut Warkuß'un önderliğinde 90'ların ortasında geliştirilen ve Volkswagen'in gelecekti yol haritasını belirleyen model olarak bilinen Golf 4, 1997 yılında pazara sunuldu. Net ve belirgin hatlarıyla dikkat çeken model, günümüz tasarım uzmanları tarafından, markanın ürün yelpazesine öncülük eden bir tasarım ikonu olarak adlandırılıyor.

Volkswagen 1997 yılında pazara sunduğu Golf Mk 4 ile yepyeni bir kalite standardı yakaladı. 1998 yılında elektronik stabilizasyon sistemi (ESP) ve Haldex Kavramalı 4MOTION sisteminin pazara sunulması, Golf 4'le ilgili yapılan önemli yenilikler olarak söylenebilir.

1999 yılında ilk defa 6 vitese sahip efsanevi DSG şanzıman ile Golf pazara sunuldu. 2001 yılında GTI'nın 25. yılına damgasını vurmak üzere pazara sunulan 180 PS'lik özel Golf GTI versiyonu ise çoktan aranan bir klasik olmuştu. 2002 yılında, Volkswagen zamanının en sportif Golf'u VR6'nın devamı niteliğindeki R32 modelini üretti. 250 km/h hız limitine sahip R32, V düzeninde 6 silindirli ve 3.2 litre hacimli bir motora sahipti. 2003 yılında, ürün gamının en üstünde yer alan bu özel otomobil, ilk çift kavramalı şanzımana (DSG) sahip model olarak hız ve tasarruf açısından bir devrim yarattı.

2000'lere girildiğinde dünyada toplam Golf satışı 20 milyona ulaştı. Yaklaşık 5 milyon adet üretiminin ardından, Golf Mk 4 2003 yılı içerisinde artık yerini beşinci nesline bırakıyordu.

Efsanenin Yolculuğu

Volkswagen Türkiye, sekizinci neslinin Türkiye'de satışa sunulmasına sayılı günler kala, efsane modelinin 47 yıla dayanan başarılarla dolu hikayesi özel bir film serisiyle Golf tutkunlarıyla buluşuyor. Volkswagen Türkiye'nin resmi YouTube kanalında paylaşılan serinin dördüncüsü yayında.

Efsanenin Yolculuğunun dördüncü bölümünü izleyebilirsiniz:

Geri sayımda dördüncü perde: Golf Mk 4 (1997 – 2003)

Münir Karaloğlu, Türkiye, Golf, Otomobil, Son Dakika

Kaynak: Carmedya.com

Son Dakika Otomobil Geri sayımda dördüncü perde: Golf Mk 4 (1997 – 2003) - Son Dakika


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