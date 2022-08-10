Real Madrid, UEFA Süper Kupa'da 7 kez mücadele ederken 4 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. Eintracht Frankfurt ise ilk kez UEFA Süper Kupa maçına çıkacak.

Taraflar 62 yıl sonra Avrupa'da yeniden final oynayacak. Daha önce 1959-60 Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde iki ekip karşılaşırken, Real Madrid sahadan 7-3'lük skorla galip ayrılıp, kupayı üst üste 5. kez müzesine götürmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › 2022 UEFA Süper Kupa bugün sahibini buluyor - Son Dakika

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