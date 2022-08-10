2022 UEFA Süper Kupa bugün sahibini buluyor - Son Dakika
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2022 UEFA Süper Kupa bugün sahibini buluyor

10.08.2022 16:38

Geride kalan sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu İspanya temsilcisi Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Almanya ekibi Eintracht Frankfurt, UEFA Süper Kupa'nın sahibi olabilmek karşı karşıya geliyor.

Geride kalan sezonun UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu İspanya temsilcisi Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Almanya ekibi Eintracht Frankfurt, UEFA Süper Kupa'nın sahibi olabilmek karşı karşıya geliyor.

Finlandiya'nın başkentindeki Helsinki Olimpiyat Stadı'nda (TSİ) 22.00'de başlayacak müsabakada, İngiltere Futbol Federasyonundan tecrübeli hakem Michael Oliver düdük çalacak.

Taraflar 62 yıl sonra Avrupa'da yeniden final oynayacak. Daha önce 1959-60 Şampiyon Kulüpler Kupası finalinde iki ekip karşılaşırken, Real Madrid sahadan 7-3'lük skorla galip ayrılıp, kupayı üst üste 5. kez müzesine götürmüştü.

Öte yandan, Yarı Otomatik Ofsayt Teknolojisi (SAOT), UEFA Süper Kupa'da ilk kez uygulanacak. Yeni sistem, oyuncu başına 29 farklı vücut noktasını takip edebilen özel kameralar sayesinde çalışacak.

Real Madrid, UEFA Süper Kupa'da 7 kez mücadele ederken 4 kez kupayı müzesine götürmeyi başardı. Eintracht Frankfurt ise ilk kez UEFA Süper Kupa maçına çıkacak.

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Kaynak: AA

Eintracht Frankfurt, Real Madrid, Süper Kupa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 2022 UEFA Süper Kupa bugün sahibini buluyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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