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Geride mutlu fotoğrafları kaldı

1 saat önce

Kayseri Memorial Hastanesi'nde hasta danışmanı olarak çalışan ve geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden 31 yaşındaki Tülay Asma Gedik son yolculuğuna uğurlandı.

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Kayseri Memorial Hastanesi'nde hasta danışmanı olarak çalışan ve geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybeden 31 yaşındaki Tülay Asma Gedik son yolculuğuna uğurlandı. Gedik'ten geriye sosyal medyada 2 yaşındaki kızı Pınar ve eşi Ferhat ile fotoğrafları kaldı.

17 Ağustos'ta Tülay Asma Gedik(31) yönetimindeki 33 BBN 32 otomobil, Aksaray- Konya yolunun 70 'inci kilometresinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Sürücü Tülay Asma Gedik ile araçta bulunan eşi Ferhat ile 2 yaşlarındaki kızı Pınar sıkıştı. Olay yerine çağrılan sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Tülay Asma Gedik'in hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı Ferhat Gedik(31) ve kızı Pınar(2) ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kayseri Memorial Hastanesi'nde hasta danışmanı olarak çalışan Tülay Asma Gedik'in naaşı dün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hisarcık'ta mahalle mezarlığında defnedilirken, Gedik'in ölüm haberi çalıştığı hastaneyi de yasa boğdu.

Kayseri Memorial Hastanesi Dermatoloji Uzmanı Dr. Sema Karaoğlu, "Memorial Hastanesi'nde mesai arkadaşımız, kardeşimiz Tülay Asma Gedik'i elim bir trafik kazasında kaybettik. Acımız büyük, mekanı cennet olsun" dedi.

Gedik'in ölümünün ardından geriye sosyal medya hesaplarındaki 2 yaşındaki kızı Pınar ve eşi Ferhat ile birlikte mutlu fotoğrafları kaldı. 2 yaşlarında Pınar isimli kızları olan Tülay Asma Gedik'in eşi Ferhat Gedik de tıbbi mümessil olarak çalışıyor. - KAYSERİ
Memorial, Kayseri, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 03:05 Kaynak: İHA
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