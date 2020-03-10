Geridönüşüm fabrikasında çıkan yangında 1 itfaiye eri yaralandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Geridönüşüm fabrikasında çıkan yangında 1 itfaiye eri yaralandı - Son Dakika

Geridönüşüm fabrikasında çıkan yangında 1 itfaiye eri yaralandı

1 saat önce

ADANA'da plastik geridönüşüm fabrikasının deposunda çıkan yangın maddi hasara neden olurken yangına müdahale esnasında bir itfaiye eri düşerek hafif şekilde yaralandı.

Geridönüşüm fabrikasında çıkan yangında 1 itfaiye eri yaralandı, System.String[]

ADANA'da plastik geridönüşüm fabrikasının deposunda çıkan yangın maddi hasara neden olurken yangına müdahale esnasında bir itfaiye eri düşerek hafif şekilde yaralandı.

Saat 04.15 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Büyükdili Mahallesi 93012 Sokak'taki plastik geri dönüşüm fabrikasında meydana geldi. Fabrikadan dumanların yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine yangın yerine gelen itfaiye ekibi, fabrikanın depo kısmındaki yangına köpüklü ve tazyikli su ile müdahale etti. Yaklaşık bir saatlik çalışma sonunda söndürülen yangın, maddi hasara neden oldu. Söndürme çalışması sırasında düşen bir itfaiye eri ise hafif şekilde yaralandı. Yaralı itfaiye eri, olay yerine çağrılan ambulansta ayakta tedavi edildi. Soğutma çalışmasını da tamamlayan itfaiye erleri, günün aydınlanmasıyla birlikte yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlatacak.


İtfaiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.03.2020 06:15 Kaynak: DHA
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