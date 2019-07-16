Son Dakika Haberleri: Gerileme: Asensio Vs Bayern Münih
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Gerileme: Asensio Vs Bayern Münih

48 dakika önce

Nisan 2018'de UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid, FC Bayern ile yüzleşmek için Münih'i ziyaret etti. 1-1'deki oyunda Marco Asensio, kontra ataktan sonra bu golü attı ve Real Madrid'e galibiyet verdi. Los Blancos finale yükseldi ve 13. Avrupa şampiyonluğunu kaldırmak için Liverpool'u 3-1 mağlup etti.

Nisan 2018'de UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid, FC Bayern ile yüzleşmek için Münih'i ziyaret etti. 1-1'deki oyunda Marco Asensio, kontra ataktan sonra bu golü attı ve Real Madrid'e galibiyet verdi. Los Blancos finale yükseldi ve 13. Avrupa şampiyonluğunu kaldırmak için Liverpool'u 3-1 mağlup etti.
Gerileme: Asensio Vs Bayern Münih
Liverpool, Münih, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2019 04:05 
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