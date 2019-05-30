Gerileme: Bale Brace - Liverpool Şampiyonlar Ligi Finalinde Liverpool
1 saat önce
Kiev'deki 2018 Şampiyonlar Ligi finalinde Galli süperstarının muhteşem performansının tadını çıkarın. Real Madrid ve Liverpool ikinci yarı seviyeye 1-1'de başladı, ancak Gareth Bale Madrid'in zaferini muhteşem bir bisiklet tekme atışı ve kutunun dışından gelen harika bir grevle güvence altına aldı.
Kiev
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 07:06
'deki 2018 Şampiyonlar Ligi finalinde Galli süperstarının muhteşem performansının tadını çıkarın. Real Madrid
ve Liverpool
ikinci yarı seviyeye 1-1'de başladı, ancak Gareth Bale
Madrid'in zaferini muhteşem bir bisiklet tekme atışı ve kutunun dışından gelen harika bir grevle güvence altına aldı.
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