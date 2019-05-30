Son Dakika Haberleri: Gerileme: Bale Brace - Liverpool Şampiyonlar Ligi Finalinde Liverpool
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Gerileme: Bale Brace - Liverpool Şampiyonlar Ligi Finalinde Liverpool

1 saat önce

Kiev'deki 2018 Şampiyonlar Ligi finalinde Galli süperstarının muhteşem performansının tadını çıkarın. Real Madrid ve Liverpool ikinci yarı seviyeye 1-1'de başladı, ancak Gareth Bale Madrid'in zaferini muhteşem bir bisiklet tekme atışı ve kutunun dışından gelen harika bir grevle güvence altına aldı.

Kiev'deki 2018 Şampiyonlar Ligi finalinde Galli süperstarının muhteşem performansının tadını çıkarın. Real Madrid ve Liverpool ikinci yarı seviyeye 1-1'de başladı, ancak Gareth Bale Madrid'in zaferini muhteşem bir bisiklet tekme atışı ve kutunun dışından gelen harika bir grevle güvence altına aldı.
Gerileme: Bale Brace - Liverpool Şampiyonlar Ligi Finalinde Liverpool
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 07:06 
Spor
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