Gerileme: Branislav Ivanovic Chelsea İçin Avrupa Ligi'ni Kazandı
49 dakika önce
Branislav Ivanovic, Benfica'ya karşı maçın en iyi performansını sergileyen ve durma zamanının üçüncü dakikasında kazananla gol atan 2013'e tekrar bakın.
Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 07:06
Branislav Ivanovic, Benfica'ya karşı maçın en iyi performansını sergileyen ve durma zamanının üçüncü dakikasında kazananla gol atan 2013'e tekrar bakın.
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