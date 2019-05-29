Son Dakika Haberleri: Gerileme: Branislav Ivanovic Chelsea İçin Avrupa Ligi'ni Kazandı
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Gerileme: Branislav Ivanovic Chelsea İçin Avrupa Ligi'ni Kazandı

49 dakika önce

Branislav Ivanovic, Benfica'ya karşı maçın en iyi performansını sergileyen ve durma zamanının üçüncü dakikasında kazananla gol atan 2013'e tekrar bakın.

Branislav Ivanovic, Benfica'ya karşı maçın en iyi performansını sergileyen ve durma zamanının üçüncü dakikasında kazananla gol atan 2013'e tekrar bakın.
Gerileme: Branislav Ivanovic Chelsea İçin Avrupa Ligi'ni Kazandı
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 29.05.2019 07:06 
Benfica, Branislav Ivanovic, Spor
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