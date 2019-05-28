Gerileme: Callum Hudson-Odoi'nin ilk Chelsea Golü
2 saat önce
Callum Hudson-Odoi'nin PAOK'a karşı yaptığı Avrupa Ligi liginde ilk Chelsea golünü izleyin. İngiltere'nin genç uluslararası oyuncusu, ilk kulüp hedefini Kasım 2018'deki 4-0 galibiyetinde attı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 07:06
Callum Hudson-Odoi'nin PAOK'a karşı yaptığı Avrupa
Ligi liginde ilk Chelsea
golünü izleyin. İngiltere
'nin genç uluslararası oyuncusu, ilk kulüp hedefini Kasım 2018'deki 4-0 galibiyetinde attı.
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