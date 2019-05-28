Son Dakika Haberleri: Gerileme: Callum Hudson-Odoi'nin ilk Chelsea Golü
Son Dakika Spor Haber

Gerileme: Callum Hudson-Odoi'nin ilk Chelsea Golü

2 saat önce

Callum Hudson-Odoi'nin PAOK'a karşı yaptığı Avrupa Ligi liginde ilk Chelsea golünü izleyin. İngiltere'nin genç uluslararası oyuncusu, ilk kulüp hedefini Kasım 2018'deki 4-0 galibiyetinde attı.

Callum Hudson-Odoi'nin PAOK'a karşı yaptığı Avrupa Ligi liginde ilk Chelsea golünü izleyin. İngiltere'nin genç uluslararası oyuncusu, ilk kulüp hedefini Kasım 2018'deki 4-0 galibiyetinde attı.
Gerileme: Callum Hudson-Odoi'nin ilk Chelsea Golü
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 07:06 
Avrupa, İngiltere, Chelsea, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dikkatsiz sürücü, navigasyona eksik yazdığı harf yüzünden İtalya yerine Almanya'ya gitti KOBİ'lere 500 Bin Liraya Kadar Destek Kredisi Verilecek Galatasaray'a Şampiyonlar Liginde Zorlu Rakipler Gümüş fiyatları yaklaşık altı ayın en düşük seviyesine indi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 21:19:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Gerileme: Callum Hudson-Odoi'nin ilk Chelsea Golü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]