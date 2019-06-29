Son Dakika Haberleri: Gerileme: Chicharito'nun Celta de Vigo'ya karşı desteği
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Gerileme: Chicharito'nun Celta de Vigo'ya karşı desteği

57 dakika önce

2014-15 sezonunda bir LaLiga maçında Javier Hernández'in Celta de Vigo'ya karşı direncini yeniden yaşayın. İlk olarak James Rodríguez ve ikincide Sergio Ramos'un da desteklediği Chicharito, Real Madrid'i evden 2-4 galibiyete geçirdi, çünkü James ve Toni Kroos Meksika golcüsü için unutulmaz bir gecede Los Blancos'un skorunu tamamladı.

2014-15 sezonunda bir LaLiga maçında Javier Hernández'in Celta de Vigo'ya karşı direncini yeniden yaşayın. İlk olarak James Rodríguez ve ikincide Sergio Ramos'un da desteklediği Chicharito, Real Madrid'i evden 2-4 galibiyete geçirdi, çünkü James ve Toni Kroos Meksika golcüsü için unutulmaz bir gecede Los Blancos'un skorunu tamamladı.
Gerileme: Chicharito'nun Celta de Vigo'ya karşı desteği
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 29.06.2019 08:06 
toni kroos, real madrid, sergio ramos, vigo, Spor
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