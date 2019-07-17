Gerileme: Claudio Pizarro'nun Brace Vs Arsenal
1 saat önce
Bugünün Arsenal'e karşı ICC maçı öncesinde, Claudio Pizarro'nun FC Bayern'i Arsenal'e karşı son 16 karşılaşmanın ilk ayağında 3-1 galibiyetle kovduğu 2004/05 Şampiyonlar Ligi sezonunu tekrar gözden geçiriyoruz. FC Bayern'i çeyrek final için parkur yapan Perulu ayracına bir göz atın!
Bugünün Arsenal
'e karşı ICC maçı öncesinde, Claudio Pizarro'nun FC Bayern'i Arsenal'e karşı son 16 karşılaşmanın ilk ayağında 3-1 galibiyetle kovduğu 2004/05 Şampiyonlar Ligi sezonunu tekrar gözden geçiriyoruz. FC Bayern'i çeyrek final için parkur yapan Perulu ayracına bir göz atın!
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:05
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