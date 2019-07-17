Son Dakika Haberleri: Gerileme: Claudio Pizarro'nun Brace Vs Arsenal
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Gerileme: Claudio Pizarro'nun Brace Vs Arsenal

1 saat önce

Bugünün Arsenal'e karşı ICC maçı öncesinde, Claudio Pizarro'nun FC Bayern'i Arsenal'e karşı son 16 karşılaşmanın ilk ayağında 3-1 galibiyetle kovduğu 2004/05 Şampiyonlar Ligi sezonunu tekrar gözden geçiriyoruz. FC Bayern'i çeyrek final için parkur yapan Perulu ayracına bir göz atın!

Bugünün Arsenal'e karşı ICC maçı öncesinde, Claudio Pizarro'nun FC Bayern'i Arsenal'e karşı son 16 karşılaşmanın ilk ayağında 3-1 galibiyetle kovduğu 2004/05 Şampiyonlar Ligi sezonunu tekrar gözden geçiriyoruz. FC Bayern'i çeyrek final için parkur yapan Perulu ayracına bir göz atın!
Gerileme: Claudio Pizarro'nun Brace Vs Arsenal
Arsenal, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 06:05 
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