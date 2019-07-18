Gerileme: Cristiano Da Silva Relegasyondan Sportif Cristal Kurtardı
39 dakika önce
2007'ye, Cristiano Da Silva'dan Relegation'dan Kayıtlı Sporting Cristal'dan bir hedef olarak bakın.
2007'ye, Cristiano da Silva'dan Relegation'dan Kayıtlı Sporting Cristal'dan bir hedef olarak bakın.
Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 06:05
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