Son Dakika Haberleri: Gerileme: Cristiano Da Silva Relegasyondan Sportif Cristal Kurtardı
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Gerileme: Cristiano Da Silva Relegasyondan Sportif Cristal Kurtardı

39 dakika önce

2007'ye, Cristiano Da Silva'dan Relegation'dan Kayıtlı Sporting Cristal'dan bir hedef olarak bakın.

2007'ye, Cristiano da Silva'dan Relegation'dan Kayıtlı Sporting Cristal'dan bir hedef olarak bakın.
Gerileme: Cristiano Da Silva Relegasyondan Sportif Cristal Kurtardı
Fabio Alves Da Silva, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 06:05 
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