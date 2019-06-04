Gerileme: Cristiano'nun Juve'ye Karşı Desteği
55 dakika önce
2017-18 Şampiyonlar Ligi Yarı Finalleri'nde Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a karşı yaptığı yıldız gösteriyi yeniden yaşayın. Portekizli forvet, Real Madrid'i evden uzakta 0-3 zafere çıkarmak için ittifak yaptı, İtalyan takımını sersemleten akrobatik bir bisiklet atışı dahil.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 01:06
2017-18 Şampiyonlar Ligi Yarı Finalleri'nde Cristiano Ronaldo
'nun Juventus
'a karşı yaptığı yıldız gösteriyi yeniden yaşayın. Portekizli forvet, Real Madrid
'i evden uzakta 0-3 zafere çıkarmak için ittifak yaptı, İtalyan takımını sersemleten akrobatik bir bisiklet atışı dahil.
Galatasaray'da Banega gelişmesi!
West Ham United, Hasan Ali Kaldırım'ı istiyor
Mesut Özil'in nişanlısı Amine Gülşe, bekarlığa veda partisinde gözyaşlarına boğuldu
Başakşehir, Abdullah Avcı'nın yerine Okan Buruk ile anlaştı