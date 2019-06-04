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Gerileme: Cristiano'nun Juve'ye Karşı Desteği

55 dakika önce

2017-18 Şampiyonlar Ligi Yarı Finalleri'nde Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a karşı yaptığı yıldız gösteriyi yeniden yaşayın. Portekizli forvet, Real Madrid'i evden uzakta 0-3 zafere çıkarmak için ittifak yaptı, İtalyan takımını sersemleten akrobatik bir bisiklet atışı dahil.

2017-18 Şampiyonlar Ligi Yarı Finalleri'nde Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a karşı yaptığı yıldız gösteriyi yeniden yaşayın. Portekizli forvet, Real Madrid'i evden uzakta 0-3 zafere çıkarmak için ittifak yaptı, İtalyan takımını sersemleten akrobatik bir bisiklet atışı dahil.
Gerileme: Cristiano'nun Juve'ye Karşı Desteği
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 01:06 
Cristiano Ronaldo, Juventus, Real Madrid, Spor
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