Son Dakika Haberleri: Gerileme: Cristiano Ronaldo vs Espanyol
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Gerileme: Cristiano Ronaldo vs Espanyol

8 saat önce

Cristiano Ronaldo'nun, Portekizli forvet oyuncusu Alfredo Di Stéfano'yu ikinci sırada aştığı Espanyol'a karşı golü atmak için Real Madrid'in tüm zamanların en iyi golcüleri listesinde bu maçta Los Blancos'taki 309. hedefine ulaştı.

Cristiano Ronaldo'nun, Portekizli forvet oyuncusu Alfredo Di Stéfano'yu ikinci sırada aştığı Espanyol'a karşı golü atmak için Real Madrid'in tüm zamanların en iyi golcüleri listesinde bu maçta Los Blancos'taki 309. hedefine ulaştı.
Gerileme: Cristiano Ronaldo vs Espanyol
Cristiano Ronaldo, Real Madrid, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 08:05 
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