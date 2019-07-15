Gerileme: Cristiano Ronaldo vs Espanyol
8 saat önce
Cristiano Ronaldo'nun, Portekizli forvet oyuncusu Alfredo Di Stéfano'yu ikinci sırada aştığı Espanyol'a karşı golü atmak için Real Madrid'in tüm zamanların en iyi golcüleri listesinde bu maçta Los Blancos'taki 309. hedefine ulaştı.
Cristiano Ronaldo
'nun, Portekizli forvet oyuncusu Alfredo Di Stéfano'yu ikinci sırada aştığı Espanyol'a karşı golü atmak için Real Madrid
'in tüm zamanların en iyi golcüleri listesinde bu maçta Los Blancos'taki 309. hedefine ulaştı.
Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 08:05
Muhabirleri gören Gökhan Töre büyük panik yaşadı: Aman yanlış bir şey olmasın Beşiktaş'ın yeni transferi Tyler Boyd: Çok gururluyum Beşiktaş, Tyler Boyd'u kadrosuna kattı! Yeni Malatyaspor, Gökhan Töre ile prensipte anlaştı