Gerileme: Daniel Candeias'ın Başlığı Vs Hearts
1 saat önce
Daniel Candeias'ın başlığını SPFL'deki Rangers Over Hearts için 2-1 galibiyetle korurken 2018'e geri dönün.
Daniel Candeias'ın başlığını SPFL'deki Rangers Over Hearts için 2-1 galibiyetle korurken 2018'e geri dönün.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:05
Chelsea, hazırlık maçında Barcelona'yı 2-1 mağlup etti Eljif Elmas Napoli formasını giyip, pozunu verdi Süper Lig'de fikstür şüphesi! Galatasaray'da Falcao harekatı! Şükrü Hanedar devreye girdi