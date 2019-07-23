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Gerileme: Daniel Candeias'ın Başlığı Vs Hearts

1 saat önce

Daniel Candeias'ın başlığını SPFL'deki Rangers Over Hearts için 2-1 galibiyetle korurken 2018'e geri dönün.

Daniel Candeias'ın başlığını SPFL'deki Rangers Over Hearts için 2-1 galibiyetle korurken 2018'e geri dönün.
Gerileme: Daniel Candeias'ın Başlığı Vs Hearts
Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:05 
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