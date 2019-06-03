Gerileme: Djordje Despotoviç'in CSKA'ya Karşı Amacı
17 dakika önce
Rusya Başbakanı Liga'da Djordje Despotoviç'in FK Orenburg'a karşı CSKA'ya karşı yaptığı usta grevine göz atın.
Rusya
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:06
Başbakanı Liga'da Djordje Despotoviç'in FK Orenburg'a karşı CSKA'ya karşı yaptığı usta grevine göz atın.
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