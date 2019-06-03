Son Dakika Haberleri: Gerileme: Djordje Despotoviç'in CSKA'ya Karşı Amacı
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Gerileme: Djordje Despotoviç'in CSKA'ya Karşı Amacı

17 dakika önce

Rusya Başbakanı Liga'da Djordje Despotoviç'in FK Orenburg'a karşı CSKA'ya karşı yaptığı usta grevine göz atın.

Rusya Başbakanı Liga'da Djordje Despotoviç'in FK Orenburg'a karşı CSKA'ya karşı yaptığı usta grevine göz atın.
Gerileme: Djordje Despotoviç'in CSKA'ya Karşı Amacı
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 03:06 
Spor
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