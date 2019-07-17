Gerileme: Érik Lamela Vs Juventus ICC 2016
5 saat önce
Tottenham'ın ICC'de Juventus'u ele geçirmesiyle 2016 sezonuna geri bakın. Arjantinli Érik Lamela, Neto'yı atmak için Juve savunmasını kırırken 67. dakikada golü attı.
Tottenham
'ın ICC'de Juventus
'u ele geçirmesiyle 2016 sezonuna geri bakın. Arjantinli Érik Lamela, Neto'yı atmak için Juve savunmasını kırırken 67. dakikada golü attı.
Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 08:05
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