Son Dakika Haberleri: Gerileme: Érik Lamela Vs Juventus ICC 2016
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Gerileme: Érik Lamela Vs Juventus ICC 2016

5 saat önce

Tottenham'ın ICC'de Juventus'u ele geçirmesiyle 2016 sezonuna geri bakın. Arjantinli Érik Lamela, Neto'yı atmak için Juve savunmasını kırırken 67. dakikada golü attı.

Tottenham'ın ICC'de Juventus'u ele geçirmesiyle 2016 sezonuna geri bakın. Arjantinli Érik Lamela, Neto'yı atmak için Juve savunmasını kırırken 67. dakikada golü attı.
Gerileme: Érik Lamela Vs Juventus ICC 2016
Tottenham, Juventus, Spor

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2019 08:05 
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