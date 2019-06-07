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Gerileme: Franck Ribéry'nin Bayern'deki İlk Günü

26 dakika önce

7 Haziran 2007'de Franck Ribéry, FC Bayern'de sunuldu. Dugout'taki baskı ayağını tekrar yaşa!

7 Haziran 2007'de Franck Ribéry, FC Bayern'de sunuldu. Dugout'taki baskı ayağını tekrar yaşa!
Gerileme: Franck Ribéry'nin Bayern'deki İlk Günü
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 03:06 
Spor
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