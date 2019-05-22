Son Dakika Haberleri: Gerileme: Frank Lampard'ın İlk Chelsea Golü

Gerileme: Frank Lampard'ın İlk Chelsea Golü

11 saat önce

Chelsea efsanesi Frank Lampard, ilk Chelsea hedefini Eylül 2001'de Levski Sofya'ya karşı attı. Lampard, Blues için 3-0 galibiyetle üçüncü oldu. Amaç 209 kulüp hedeflerinden ilki idi.

Chelsea efsanesi Frank Lampard, ilk Chelsea hedefini Eylül 2001'de Levski Sofya'ya karşı attı. Lampard, Blues için 3-0 galibiyetle üçüncü oldu. Amaç 209 kulüp hedeflerinden ilki idi.
Gerileme: Frank Lampard'ın İlk Chelsea Golü
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 07:06 
Eylül, Levski Sofya, Frank Lampard, Chelsea, Spor
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