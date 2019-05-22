Gerileme: Frank Lampard'ın İlk Chelsea Golü
11 saat önce
Chelsea efsanesi Frank Lampard, ilk Chelsea hedefini Eylül 2001'de Levski Sofya'ya karşı attı. Lampard, Blues için 3-0 galibiyetle üçüncü oldu. Amaç 209 kulüp hedeflerinden ilki idi.
Haber Yayın Tarihi : 22.05.2019 07:06
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