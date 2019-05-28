Gerileme: Gary Cahill, Avrupa Ligi Finalinde Chelsea'yi Önde Tutuyor
2 saat önce
Chelsea turnuvayı kazanmaya devam ederken, 2012/13 Avrupa Ligi finalinde Benfica'ya karşı Chelsea'yi önde tutmak için Gary Cahill'in bu son dakika mücadelesini izleyin. Fernando Torres ve Branislav Ivanovic 2-1 kazandı.
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 07:06
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