Son Dakika Haberleri: Gerileme: Gary Cahill, Avrupa Ligi Finalinde Chelsea'yi Önde Tutuyor
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Gerileme: Gary Cahill, Avrupa Ligi Finalinde Chelsea'yi Önde Tutuyor

2 saat önce

Chelsea turnuvayı kazanmaya devam ederken, 2012/13 Avrupa Ligi finalinde Benfica'ya karşı Chelsea'yi önde tutmak için Gary Cahill'in bu son dakika mücadelesini izleyin. Fernando Torres ve Branislav Ivanovic 2-1 kazandı.

Chelsea turnuvayı kazanmaya devam ederken, 2012/13 Avrupa Ligi finalinde Benfica'ya karşı Chelsea'yi önde tutmak için Gary Cahill'in bu son dakika mücadelesini izleyin. Fernando Torres ve Branislav Ivanovic 2-1 kazandı.
Gerileme: Gary Cahill, Avrupa Ligi Finalinde Chelsea'yi Önde Tutuyor
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 07:06 
Benfica, Chelsea, Avrupa, Gary Cahill, Spor
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